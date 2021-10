깐부치킨 “오징어게임 보며 오징어치킨 드세요”

[아시아경제 문혜원 기자]깐부치킨은 오는 11일 미슐랭 3스타 레스토랑 출신 셰프와 함께 개발한 오징어치킨을 출시한다고 7일 밝혔다.

오징어치킨은 오징어 다이스, 할라피뇨, 청양고추 그리고 옥수수콘이 들어간 반죽으로 만든 순살 치킨이다. 쫄깃하게 씹히는 오징어의 식감과 할라피뇨, 청양고추가 들어 있어 매콤하고 개운한 맛을 낼 뿐 아니라 옥수수콘 덕분에 지나치게 맵지 않은 맛이 특징이다. 여기에 레몬 어니언 소스가 맛의 포인트가 되어 매운 맛도 중화해준다.

깐부치킨은 신메뉴 출시에 맞춰 ‘오징어치킨 먹고 깐부게임 이벤트’를 진행한다.

이달 11일부터 31일까지 #깐부치킨 #오징어치킨 #깐부게임 해시태그와 함께 오징어치킨 사진을 SNS에 업로드하고 QR 코드를 통해 응모하면 현대자동차 캐스퍼, 삼성 Z 플립 폰, 현금 총 1800여만원, 외식 상품권, 치킨 상품권 등 총 1억원 상당의 경품 을 받을 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr