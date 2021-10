한국데이터산업진흥원, 가명정보 결합전문기관 지정

6일 과기정통부 지정

[아시아경제 차민영 기자] 한국데이터산업진흥원(KDATA)은 지난 6일 과학기술정보통신부 가명정보 결합전문기관으로 지정됐다고 7일 밝혔다.

결합전문기관은 서로 다른 개인정보처리자가 보유한 가명정보를 안전하게 결합해 특정 개인을 알아볼 수 없도록 익명·가명처리를 지원한다. 진흥원의 지정 유효 기간은 2021년 10월 6일부터 2024년 10월 5일까지다.

진흥원은 ‘가명정보의 결합 및 반출 등에 관한 고시‘에서 정한 지정 기준인 조직·인력, 공간·시설, 시스템 및 보안, 정책·절차, 재정 7개 분야의 지정 요건을 모두 충족했다.

진흥원은 작년 3월부터 데이터 분석공간인 데이터 안심구역을 운영해왔다. 현재 데이터 안심구역은 금융, 유통, 의료 등 10여개 분야 60여종 민간·공공 미개방 데이터와 데이터 분석 도구, 고성능 분석 인프라를 제공하고 있다.

민기영 진흥원장은 “데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보보호법) 개정의 핵심인 가명정보 활용 및 확산을 위해 이종 산업·기관 간 다양한 결합 시범사례를 발굴하도록 노력하겠다”면서 “데이터 분야 전문 공공기관으로서 안전한 가명정보 결합과 활용을 촉진해 다양한 혁신 서비스나 기술 개발을 통해 경제 가치 창출에 기여하겠다”고 말했다.

한편, 진흥원은 가명정보의 안전한 활용을 위해 중소기업·스타트업에 대한 가명처리·결합 종합 컨설팅도 지원할 계획이다.

