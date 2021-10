정부, 美 '반도체 자료요청' 압박 대응…"한미 다양한 채널로 협의"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 삼성전자 등 국내 기업에 대한 미국의 반도체 기밀요구와 관련해 본격 대응에 나섰다. 미측과는 지난 5월 한미정상회담을 계기로 구축된 '한미 반도체 협력 파트너십'을 토대로 다양한 채널을 통해 협의하고, 국내 반도체 업계와의 소통도 강화할 방침이다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 7일 오전 정부서울청사에서 관계장관회의(녹실회의)를 주재하고 이 같은 대응방안을 논의했다고 기재부가 밝혔다. 회의에는 문승욱 산업통상자원부·김현수 농림축산식품부 장관, 구윤철 국무조정실장 등 관계부처 관계자를 비롯해 청와대에서 안일환 경제수석, 남영숙 경제보좌관, 김형진 국가안보실(NSC) 2차장 등이 참석했다.

참석자들은 최근의 글로벌 반도체 공급망 현황 및 진행상황, 주요국 반응 등을 종합 점검하고 향후 정부의 대응방안을 논의했다. 관련해 이달 중순께 첫 개최될 예정인 대외경제안보 전략회의에서도 같은 이슈에 대해 중점 논의할 계획이라고 밝혔다. 대외경제안보 전략회의는 홍 부총리가 주재하는 장관급 회의체로, 경제와 외교·안보부처 장관들이 모여 관련 현안을 논의하는 자리다.

아울러 정부는 '포괄적·점진적 환태평양동반자협정(CPTPP)' 가입 검토와 관련해 중국·대만 등의 신규 가입 논의 동향을 점검했다. 기재부는 "그간의 논의를 토대로 경제적ㆍ전략적 측면에서의 가입 영향을 검토하고, 향후 추진일정을 중점 논의했다"고 전했다.

