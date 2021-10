“제대로 된 한 끼 즐긴다”…GS25, 고가 도시락 판매 증가

[아시아경제 임춘한 기자] 편의점에서 5000원 이상의 고가 도시락 판매 비중이 크게 늘어난 것으로 나타났다.

7일 GS25에 따르면 지난 3분기 판매가 5000원 이상인 도시락 매출 비중은 전체의 22.5%로 집계됐다. 2018년 3분기 7.5%와 비교하면 3년 새 3배로 늘어난 것이다. 이는 편의점에서 도시락으로 제대로 된 한끼를 즐기고자 하는 수요가 점차 늘어나고 있는 것으로 분석된다.

실제 6가지 이상의 반찬이 들어있는 가정식 도시락을 지칭하는 '정찬식 도시락' 매출 비중은 2018년 3분기 53.5%에서 지난 3분기 88%로 늘었다.

GS25는 고객이 가장 선호하는 반찬 11가지를 모은 ‘뭘좋아할지몰라다넣어봤어도시락’을 출시했다. 이 도시락은 가장 매출이 높은 도시락 5종에 들어있는 반찬 중 고객 설문을 통해 인기 있는 11종을 골라 담은 도시락으로, 반찬 중량만 일반도시락의 2배가 넘는 380g 수준이다.

GS25 관계자는 “최근 재택근무나 원격 수업 등의 증가로 집밥이 늘면서 프리미엄 정찬식 도시락의 선호도가 늘고 있다”며 “'혜자롭다'는 신조어를 탄생시켰던 GS25의 도시락이 명성에 걸맞은 새로운 편의점 식문화를 만들어 내는데 선도적 역할을 할 것”이라고 말했다.

