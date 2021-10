SBI저축은행, 금융플랫폼 '사이다뱅크' 가입고객 85만명 돌파

[아시아경제 송승섭 기자]SBI저축은행은 금융플랫폼 ‘사이다뱅크’ 가입고객이 85만명을 돌파했다고 7일 밝혔다.

사이다뱅크는 2019년 6월 SBI저축은행이 출시한 자체 금융 플랫폼이다. 출시 당시 연 10%대 적금 특판과 조건 없는 2% 자유입출금 파킹통장으로 주목받았다. 현재 다운로드 수는 150만회에 달한다.

SBI저축은행은 중장년층 고객위주였던 업계에 2040 고객을 끌어들인 전략이 유효했다는 분석이다. 지난해 11월에는 일상생활과 밀접한 금융서비스를 디지털에 탑재하고 고객 편의서비스를 확장한 ‘사이다뱅크 2.0’을 선보이기도 했다.

현재 사이다뱅크는 국내 최초로 선보인 급여순환이체 서비스를 비롯해 커플통장, 외화 환전지갑 기능 등을 제공하고 있다. 금융소비자 보호를 위한 안심이체서비스와 보이스피싱 애플리케이션(앱) 탐지 솔루션인 페이크파인더도 도입했다.

SBI저축은행 관계자는 “앞으로도 금융소비자 혜택을 극대화 할 수 있는 혁신적인 서비스를 출시해 국내 대표 모바일 금융플랫폼의 자리를 굳건히 하겠다”고 강조했다.

