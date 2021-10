뜨거운 송도 아파트값… 84㎡ 매매가 2주 만에 13억→14.7억원 ‘껑충’

더샵 퍼스트파크 84㎥ 14.7억 매매

연수구 주간 매매가 상승률 최대 0.66%까지 치솟아

GTX, K-바이오 랩허브 등 연이은 교통·일자리 호재 상승 견인

[아시아경제 류태민 기자] ‘인천의 강남’으로 불리는 송도국제도시 일대 집값의 상승세가 심상치 않다. 국민평형인 84㎡(전용면적) 값이 올들어 많게는 4억원 이상 뛰면서 일부 단지는 15억원 돌파를 눈앞에 뒀다. 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선 확정은 물론 ‘K-바이오 랩허브’·바이오공정 인력양성센터 등 연이은 바이오산업 일자리 호재가 겹치며 가치 상승 기대감이 커지고 있다.

7일 한국부동산원에 따르면 연수구 아파트 매매가는 7월 둘째 주부터 지난달 넷째 주까지 12주 연속 인천에서 가장 높은 상승률을 기록했다. 인천 내 매매가 상승률은 지난 5~6월까지만 해도 부평구가 가장 높았다. 하지만 연수구 매매가 상승률은 7월 둘째 주 0.53%로 급등한 이후 매주 0.51~0.66%의 높은 상승률을 이어가고 있다.

연수구 매매가 상승은 송도국제도시가 속한 송도동 일대 아파트가 주도하고 있다. 인천지하철 1호선 인천대입구역 인근에 위치한 더샵 퍼스트파크 15블록 84㎡(전용면적)는 지난달 11일 14억7000만원에 매매 계약이 체결됐다. 해당 면적의 직전 최고가는 지난 8월 28일 13억원으로 불과 2주 새 1억7000만원 값이 뛴 셈이다. 지난해 12월 매매가 10억7000만원과 비교하면 9개월새 4억원이 급등했다.

일대 다른 단지들의 가격 흐름도 비슷하다. 더샵 퍼스트파크 14블록 84㎡는 지난달 11일 13억7000만원에 손바뀜 되며 신고가를 경신했다. 인근에 위치한 더샵 센트럴시티 84㎡는 지난 8월 매매가 11억5000만원을 기록했고, 송도 에듀포레 푸르지오 84㎡는 지난달 11억원에 매매 거래됐다.

송도 아파트의 이같은 상승세를 촉발한 것은 GTX-B 노선 등 교통호재다. 여기에 송도국제도시가 바이오 창업기업 육성을 위해 추진하는 K-바이오 랩허브 구축 후보지로 선정되는 등 크고 작은 개발 호재가 잇따르고 있다. K-바이오 랩허브는 바이오 기업 ‘모더나’ 배출로 유명한 미국 보스턴 바이오 스타트업 지원 기관 ‘랩센트럴’을 따온 것으로 7공구에 있는 연세대 국제캠퍼스 내에 들어설 예정이다. 송도국제도시에는 이미 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 대표적인 바이오 기업들이 입주해 있어 이 일대가 국내 바이오 허브로 자리매김할 것이라는 기대감이 커지는 분위기다.

임병철 부동산114 수석연구원은 "송도는 이미 기반시설이 갖춰져 있는데다 GTX호재로 출퇴근 문제도 해결될 가능성이 높아지면서 수요가 몰리고 있다"고 말했다. 송도동 A공인중개사사무소 관계자는 "K-바이오 랩허브까지 들어서면서 기존에 바이오 기업들과 시너지 효과로 일자리가 늘어나 주변 지역이 활성화될 것이라는 주민들의 기대감이 높다"고 전했다.

