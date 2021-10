랩지노믹스, 차세대 면역항암제 플랫폼 기대…글로벌 제약사 대비 경쟁우위

[아시아경제 유현석 기자] 분자진단 전문기업 랩지노믹스 랩지노믹스 084650 | 코스닥 증권정보 현재가 27,150 전일대비 2,400 등락률 +9.70% 거래량 706,806 전일가 24,750 2021.10.07 09:58 장중(20분지연) 관련기사 또 백신주!! 한국비엔씨 후속 대장? NO! 역대급 황제株 행차하십니다[특징주]랩지노믹스, 영업익 1천억에 코로나19 다가백신 개발 추진…현저한 저평가"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고? close 는 CD47 표적항암제 후보물질 ‘LGP-S01’ 관련 동물실험 결과에서 높은 안전성과 항암 효능을 검증했다고 7일 밝혔다.

‘LGP-S01’은 CD47 단백질을 표적으로 삼는 페리틴 기반 항암제다. CD47은 주로 암세포에 과발현 되면서 대식세포가 암세포를 먹는 식균작용(Phagocytosis)를 차단하는 신호 단백질로 알려졌다. CD47 억제 항암치료는 차세대 면역항암제가 될 높은 잠재력을 가지고 있으며, 이를 인지한 해외 유명 제약사에서는 최근 공격적으로 CD47 타깃 약물을 도입하고 있다.

CD47 억제제로 임상 선두를 달리는 길리어드는 49억달러에 CD47 항체회사 포티세븐(Forty Seven)을 인수했다. 애브비(Abbvie)도 19억4000만달러에 CD47 단일클론항체를 아이맵(I-Mab)으로부터 기술을 도입했다. 지난 8월에는 화이자(Pfizer)가 22억6000만달러에 CD47 표적 융합단백질회사 트릴리움(Trillium Therapeutics)을 인수했다.

CD47은 적혈구(RBC)를 포함한 정상세포에도 발현하기 때문에 길리어드를 포함한 항체기반 CD47 억제제는 적혈구 감소로 인한 악성빈혈(anemia)과 같은 심각한 부작용이 보고됐다. 치료제 용량을 높이는 데 한계를 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 최근 화이자가 인수한 트릴리움은 항체가 아닌 융합단백질(fusion protein) 방식을 이용하고 있다. 트릴리움의 전략은 부작용을 낮출 수 있지만 낮은 농도에서는 치료 효능이 나타나지 않을 수 있으며, 상황에 따라 고용량을 주입해야 한다는 문제점을 안고 있다.

랩지노믹스의 ‘LGP-S01’은 최근 진행한 동물실험에서 다른 개발사의 치료 용량보다 5배 높은 용량 주입에서 적혈구 감소 현상이 전혀 나타나지 않았다. CD47 항체치료제와 비교해도 LGP-S01의 항암효능이 유의미하게 증가했다. LGP-S01은 24개의 CD47 결합 단백질 SIRPα(single regulatory protein alpha)을 페리틴 표면에 도입시켜 항체보다 결합 부위가 12배 높은 반면에 부작용을 유발할 수 있는 Fc부위가 없기 때문에 가능한 결과였다.

김태억 랩지노믹스 신약사업부문 부사장은 “CD47 타겟 약물을 개발할 때 악성빈혈 등의 부작용은 감소시키면서 높은 효능을 유지하는 것이 중요한 성공요소이자 차별화 포인트”라면서 “LGP-S01의 안전성은 글로벌 빅파마 데이터와 비교해도 상당히 긍정적인 결과를 보였으며, 항암효능에서도 CD47 항체보다도 확연한 효능 차이를 확보했다”고 설명했다.

랩지노믹스는 지난 8월 김태억 부사장을 필두로 신약사업본부를 출범했다. 첫번째 파이프라인으로 페리틴 나노케이지 기반의 면역항암제 'LGP-S01'을 시프트바이오로부터 기술을 도입했다. 현재 ‘LGP-S01’의 전임상 단계 진입을 위한 다양한 검증 및 전략계획을 수립 중이며 내년 하반기 임상에 진입하는 것이 목표라고 회사관계자는 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr