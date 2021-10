LG이노텍, 메타버스서 유튜브 광고 공모전 시상식

[아시아경제 김흥순 기자] LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 194,500 전일대비 4,000 등락률 +2.10% 거래량 37,689 전일가 190,500 2021.10.07 09:30 장중(20분지연) 관련기사 LG이노텍, 국내 최대 전자회로 전시회서 첨단 기판 기술 공개구광모號, 미래기술 글로벌 협력 강화…'이노베이션 카운슬' 외연 넓힌다 [클릭 e종목] LG이노텍, 3Q 성수기 기대감↑ close 은 메타버스(확장가상세계) 공간에서 대학생 유튜브 광고 공모전 시상식을 개최했다고 7일 밝혔다.

이번 시상식은 메타버스 플랫폼 '게더타운'에서 열렸다. LG이노텍이 지난 7월부터 8월 말까지 진행한 유튜브 광고 공모전에는 총 38개팀, 98명이 참가했다. 최종 결선에는 11개팀이 올랐다.

공모전 심사에는 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 신입사원을 비롯한 1200여명의 임직원들이 참여했다. 연출 창의성, MZ세대 선호도 등을 기준으로 대상 1팀, 최우수상 2팀, 우수상 2팀을 선정했다.

대상에는 국민대 김성민, 한국외국어대 이선아 학생의 '이노텍의 프라이드(PRIDE)'가 선정됐다. 이 작품은 임직원 자부심 제고를 위한 LG이노텍의 조직문화 활동을 재치 있고 세련되게 표현해 높은 점수를 받았다.

LG이노텍은 대상 300만원, 최우수상 200만원, 우수상 100만원과 최종 결선에 오른 장려상 6팀에 각각 상금 30만원을 지급했다. 수상작 5편은 LG이노텍 공식 유튜브 채널에 업로드될 예정이다.

조백수 LG이노텍 경영지원담당은 "이번 공모전으로 LG이노텍이 MZ세대에게 좀 더 친근하고 가깝게 다가갈 수 있었기 바란다"며 "앞으로도 MZ세대와 즐거운 소통을 이어갈 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr