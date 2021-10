이마트24, 원두커피 구매 시 디저트 50% 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 오는 23일까지 원두커피를 행사카드로 구매 시 냉장 디저트 상품을 50% 할인해주는 행사를 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 행사에는 이프레쏘와 바리스타 커피 상품이 모두 포함되며 순삭크림롤, 조각케이크, 마카롱 등 냉장디저트 상품 30여종이 적용된다.

이마트24는 프리미엄 디저트 ‘피치무스 케이크’와 ‘레몬무스 케이크’도 선보인다. 복숭아와 레몬의 새콤달콤한 과육이 씹히는 맛을 즐길 수 있으며, 부드러운 레어치즈가 상큼한 과일향과 조화를 잘 이뤄 고급스러운 맛이 특징이다.

이마트24 관계자는 “커피와 디저트 맛집의 이미지를 다시 한 번 알리고, 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 ‘딜리셔스 아이디어’ 슬로건에 걸맞게 맛있는 상품과 기분 좋은 경험을 제공하기 위해 노력할 계획”이라고 말했다.

