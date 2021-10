中, 유엔 회의서 북핵 해법 언급 "군사훈련 등 긴장고조 멈춰야"

유엔 총회 군축·국제안보위원회 회의서 밝혀

[아시아경제 차민영 기자] 중국 정부가 유엔 회의 석상에서 북한 핵 문제를 언급하면서 관련국의 군사훈련 등 한반도 긴장을 고조시키는 행위를 중단해야 한다고 주장했다.

유엔 주재 중국대표단 홈페이지에 따르면 겅솽 주유엔 중국 부대표는 5일(현지시간) 유엔 총회 군축·국제안보위원회 회의에서 "견해가 다른 국가를 탄압할지, 정치적 해결을 추구할지 (국제사회가 갈림길에 있다)"면서 이같이 말했다.

그는 유엔 안전보장이사회 대북 결의 가역 조항을 가동하는 한편, 북한 관련 인도적 민생분야 규정에 필요한 조정을 하고 대화 재개를 위해 유익한 분위기를 만드는 것도 북핵 문제 교착을 타개할 방안이라고 제시했다.

또 "한반도 핵 문제가 여전히 교착국면인 것은 관련국의 합리적인 관심을 균형 있고 효과적으로 해결하지 못한 게 포인트"라고 주장했다.

겅 부대표는 "지역적 (군사력) 확산 문제는 단번에 해결하기 어렵다. 지정학적 사익이 섞이고 패권의 방해를 받으면 더 복잡하고 해결이 어려워질 것"이라면서 북한과 함께 이란·시리아 문제를 언급했다.

아울러 겅 부대표는 이날 미국이 영국·호주와 안보동맹 '오커스'를 결성하고 호주에 핵 추진 잠수함 기술을 지원하기로 한 것 등에 대해 "미국이 제멋대로 가상의 적을 만들고 공격적인 핵 정책을 추진한다"고 비판했다.

한편, 최근 북한의 미사일 발사와 담화 발표 등으로 최근 한반도 정세도 급격히 얼어붙었다. 북한은 5개년 계획의 일환으로 지난달에만 장거리 순항미사일, '열차' 발사 탄도미사일, 극초음속 미사일, 지대공 미사일 등 신형 미사일 시험발사를 4차례 진행한 바 있다.

