광양경제청, 중국공상은행 한국본부와 업무협약 체결

양 기관, 경제교류 및 협력을 통한 외국인투자유치 활성화 기대

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 광양만권경제자유구역청(청장 송상락, 이하 광양경제청)은 6일 중국공상은행 한국본부(대표 우건군牛建軍, 이하 중국공상은행)와 외국인투자유치 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이를 계기로 양 기관은 중국공상은행의 글로벌 네트워크를 활용한 외국인 잠재투자기업 발굴 및 유치를 위해 적극 협력하기로 했다.

협약 주요내용으로 중국공상은행은 한국 투자 의향이 있는 중국기업에 광양만권을 추천 및 소개하고, 광양경제청은 중국공상은행을 통한 투자의향기업에 현장시찰 등의 서비스를 제공한다는 내용 등이 포함되어 있다.

송상락 청장은 “중국공상은행과의 업무협약 체결을 계기로 이차전지, 생활소비재, 금속소재 가공 등 분야에서 중국기업 투자유치에 좋은 시너지 효과를 기대한다”고 말했다.

중국공상은행은 중국 4대 국영상업은행으로 자산 규모 기준으로 전 세계 최대 은행이다. 2020년 말 기준 49개국, 426개 글로벌 네트워크를 보유하고 있다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr