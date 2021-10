北 선전매체 "화천대유는 국민의힘 것… 면상에 강스파이크" 발언

"고발사주 덮으려는 국민의힘… 역풍 맞고 있어"

[아시아경제 나예은 기자] 북한 선전 매체가 대장동 개발 산업 특혜 의혹을 받고 있는 '화천대유'와 관련해 인터넷 매체 등을 인용해 '화천대유는 국힘당 것'이라고 주장했다.

북한 대남 선전매체인 '우리민족끼리 TV'는 6일 '누리군 민심이 전한다. 화천대유는 국힘당 것'이라는 제목의 영상에서 "남조선 인터넷 언론에서 누리군들이 국민의힘을 조롱하는 '화천대유는 국힘당 것'이라는 내용의 글이 인기를 모으고 있다"고 전했다.

매체는 "국힘당이 지난 추석을 계기로 '화천대유는 누구겁니까'라는 현수막을 대대적으로 게시했다"며 "이는 윤석열 국힘당 대선후보의 고발사주 의혹을 덮어버리고 여당 후보를 공격하려는 의도로 보인다"고 밝혔다.

이어 "보수언론들과 인터넷 매체들까지 합세해 '대장동 의혹' 보도에 총력을 기울이며 국힘당을 지원했다"면서 "하지만 국힘당 인사들이 화천대유와 관련된 것이 알려지면서 오히려 국힘당이 역풍을 맞고 있다"고 말했다.

매체는 곽상도 전 국민의힘 의원의 아들이 화천대유에서 퇴직금 50억원을 받은 것에 대한 누리꾼들의 반응을 언급하면서 "민심의 분노는 하늘을 찌르고 있다","국힘당 면상에 강스파이크 꽂아주고 싶다"는 발언을 소개했다.

또 "'50억, 아빠의 힘', '상도야 학교가자', '오십억 게임' 등의 문구와 함께 "화천대유로 인해 국민의힘이 조롱거리가 되고 있다"라고 전했다.

한편 국민의힘 대선후보인 윤석열 전 검찰총장을 향해 "청약통장 발언을 해명하려다 치매 환자를 비하해 곤욕을 치르고 있다"며 "윤석열의 잦은 말 실수가 인터넷상의 조소 거리가 된다"라고 비판하기도 했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr