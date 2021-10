속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 서울중앙지검 공공수사제2부(부장검사 김경근)는 서울시장 보궐선거 관련 사건을 수사한 결과 오세훈 서울시장과 박영선 전 중소벤처기업부 장관 등 관련자들을 모두 불기소 처분했다고 6일 밝혔다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr