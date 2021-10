野 '화천대유 50억 클럽' 6명 명단 공개…당사자 반발

"화천대유로부터 돈 받기로 한 명단"

권순일 전 대법관·박영수 전 특별검사 등 6명

[아시아경제 이현주 기자] ‘대장동 개발 의혹’ 관련 특검 도입을 주장하고 있는 국민의힘이 6일에도 여당 대선주자 이재명 경기도지사에 대한 압박을 이어갔다. 이준석 국민의힘 대표는 이날 1인 시위에 나서는 등 장외 투쟁으로 전선 확대를 꾀했다. 국민의힘 박수영 의원은 여기에 더해 화천대유로부터 50억 원에 달하는 금액을 받기로 한 이른바 ‘50억 약속 클럽’ 명단도 공개했다. 박 의원은 이 명단이 천화동인 5호 소유주 정영학 회계사가 검찰에 제출한 녹취록에 나온 것이라고 주장했다. 국민의힘 측은 ‘50억 약속 클럽’ 인물들이 이 지사와 친분이 있다는 공격 포인트를 잡았다.

박 의원이 6일 국회 정무위원회 국정감사에서 공개한 바에 따르면, 녹취록 속에 등장하는 인물은 권순일 전 대법관, 박영수 전 특별검사, 곽상도 의원, 김수남 전 검찰총장, 최재경 전 인천지방검찰청장 그리고 홍모씨다. 이들이 곽상도 전 국민의힘 의원의 아들 병채 씨처럼 화천대유로부터 50억원에 달하는 금액을 받기로 했다는 것이다. 이와 관련해 김 전 총장 측은 "전혀 사실 무근"이라며 "강력한 법적조치를 취할 방침"이라고 밝혔다.

박 의원은 "김만배, 유동규, 정영학 등과 대화에서 50억원씩 주기로 한 6명의 이름이 나온다"면서 성남시의회 의장과 시의원에 대한 로비 의혹도 제기했다. 이어 "이 분들 중에는 (돈을) 받은 사람도 있고 약속했으나 ‘대장동 게이트’가 터져서 받지 못한 사람도 있다. 급하게 차용증서 써서 빌렸다고 위장을 했다가 다시 돌려줬다는 사람도 있다는 제보가 있다"고 말했다. 박 의원은 "특검의 조속한 수사와 금융정보분석원을 통한 자금 흐름을 확인해야 한다. 거액의 로비가 있었는지 밝혀져야 한다"고 강조했다. 거론된 6명은 박근혜정부에서 요직을 거친 인물이지만 "최근까지 이 지사와 친분을 유지한 것으로 알려져 있다"고 국민의힘 관계자는 의혹을 제기했다

한편 국민의힘 지도부는 특검 도입 촉구를 위한 행보에 박차를 가하고 있다. 이 대표는 이날 오후 ‘이재명 대장동 게이트 특검 촉구 기자회견’을 열고 국회에서 광화문광장을 거쳐 청와대 분수대까지 도보로 이동하며 여론을 집결시키기로 했다. 더불어민주당은 정치적 공세라며 강력 반발했다. 윤호중 원내대표는 "민생보다 정쟁을 우선시하는 제1야당의 행태를 국민이 용납하지 않을 것"이라고 경고했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr