함평군, 읍면 순회 ‘함평 비전 2030 중장기 종합발전계획’ 간담회 성료

군민 의견 수렴…주민참여형 계획 수립

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 지난달 28일부터 이달 6일까지 5일간 ‘함평 비전 2030 중장기 종합발전계획’ 수립 용역을 위한 읍면 순회 간담회를 개최했다고 6일 밝혔다.

군에 따르면 이번 순회는 2030년을 목표로 함평군의 비전을 설정하고 발전 방향을 제시하기 위한 중장기 종합발전계획 수립에 주민들의 의견을 반영하고자 9개 읍면을 차례대로 방문, 군정 발전을 위한 생생한 군민의 목소리를 청취했다.

간담회는 ‘남도의 미래, 날아오르는 함평’이라는 비전(안)과 ‘행복한 함평, 부자 되는 함평, 풍요로운 함평, 문화를 품은 함평’이라는 목표(안)에 대한 광주전남연구원의 발표를 시작으로, 주민 의견 청취 및 주요 사업 현장 방문 순으로 진행됐다.

이번 용역은 실과소 면담, 주민 설문조사, 중간보고회, 전문가 자문회의, 최종보고회 등을 거쳐 분야별 발전전략과 핵심사업을 연계한 20대 전략사업을 발굴해 향후 군정 지침서로 활용될 방침이다.

이상익 군수는 “이번 간담회를 통해 각 읍면이 가지고 있는 차별화된 자산과 잠재력을 발견하고, 정부 정책과 연계된 지역의 새로운 성장 동력을 발굴하는 자리가 되었길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr