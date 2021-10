"툭 하면 오작동"‥ 대형 물류창고·건축물 '소방 시설 부실'

"소방시설 차단해 화재 초기 진화 실패 원인"

[아시아경제 라영철 기자] 대형 물류창고와 초대형 건축물에 대한 소방 안전 체계가 부실한 것으로 드러났다.

6일 더불어민주당 오영환 의원(의정부시 갑, 행정안전위원회)이 소방청으로부터 제출받은 연면적 10만㎡이상 물류창고 5개와 50층 이상 초고층 건축물 35개소의 지난 7월 1일부터 10일까지 화재수신기 로그 기록을 분석한 결과, 30개소에서 570회의 화재 신호 오작동이 발생해 소방시설 차단·복구가 반복한 것으로 나타났다.

열흘 간 20회 이상 비화재 경보 오작동이 일어난 곳은 서울 소재 물류단지(320회), 경기북부 물류센터(28회), 서울 소재 아파트 B동(22회), 영등포 소재 빌딩(20회) 순이다.

특히, 서울 소재 물류단지는 열흘 동안 320회의 비화재 경보 오작동이 일어나 83회나 소방시설을 차단과 복구를 반복했다.

또한, 올해 상반기에 총면적 10만㎡이상 물류창고와 50층 이상 초고층 건축물에서 소방시설 오작동으로 소방차가 69회 출동해 불필요한 소방력과 예산을 낭비한 것으로 조사됐다.

잦은 비화재 경보와 소방시설 오작동으로 현장에서는 아예 소방시설을 차단해 화재 초기 진화 실패에 따른 대형 화재로 이어지는 사례도 있었다.

지난 6월 경기 이천 덕평 쿠팡물류센터 화재와 8월 천안 아파트 주차장 화재가 소방 시설을 차단해 초기 진화를 놓쳐 대형 피해가 발생한 대표적인 사례로 꼽힌다.

오 의원은 "소방 대상별로 수신기 로그 기록과 오동작으로 인한 출동 사례 등 관련 데이터를 정기적으로 제출받아 이를 분석하는 관리체계를 구축해 근본적인 경보 오작동 방지 대책을 마련해야 한다"면서 "작업 환경과 건물 용도 특성 등을 고려해 비화재 경보에 적응성 있는 아날로그 감지기 설치 의무 대상을 확대해야 한다"고 지적했다.

