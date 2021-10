[아시아경제 박지환 기자] 파라다이스 파라다이스 034230 | 코스닥 증권정보 현재가 17,850 전일대비 500 등락률 +2.88% 거래량 2,250,923 전일가 17,350 2021.10.05 15:30 장마감 관련기사 10월말 '위드 코로나'...여행·항공·카지노株 찜하라파라다이스, 8월 카지노 매출액 595억원… 전년比 244%↑코스닥 영업이익 1위 다우데이타…예림당 영업이익 792억원 적자 기록 close 는 연결 기준 9월 카지노 매출액이 95억원으로 전월 대비 84% 감소했다고 5일 공시했다.

카지노 매출액 중 테이블은 78억원을 기록해 전월 대비 86.4% 줄었다. 같은 기간 머신 매출은 17억원으로 13.9% 감소했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr