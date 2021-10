"사람은 매운 맛을 어떻게 느끼나?"…노벨상 이끈 호기심(종합)

노벨상위원회, 미국인 과학자 2명에 '생리의학상' 수상 발표

인체가 어떻게 감각 느끼는 지 신경망 작동원리 규명한 공로

[아시아경제 김봉수 기자] 올해 노벨 생리의학상의 주인공은 인체의 촉각이 작동하는 원리를 규명한 미국인 과학자 2명에게 돌아갔다. 기초과학에 충실해야 노벨상을 탈 수 있다는 사실이 다시 한 번 확인됐다는 평가다.

노벨 생리의학상을 주관하는 스웨덴 스톡홀롬 소재 카롤린스카 연구소 노벨위원회는 4일 저녁(현지시간) 데이비드 줄리어스 미 캘리포니아대 교수와 아뎀 파타푸티안 미 스크립스연구소 교수를 공동 수상자로 결정했다고 발표했다.

두 사람은 인간이 어떻게 온도ㆍ자극을 느끼고 반응하는지 알아냈다는 공로를 인정받았다. 줄리어스 교수는 1997년 국제 학술지 ‘네이처’에 발표한 논문을 통해 캡사이신의 매운 맛을 활용한 연구 결과를 발표한 것으로 유명하다.

그는 캡사이신을 먹었을 때 통증과 열을 느낀다는 점을 착안해 통증 및 뜨거운 온도를 감지하는 데 작용하는 수용체 ‘TRPV1’ 세포를 발견했다. 이후 파타푸티안 교수와의 공동 연구를 통해 차가운 온도를 느낄 때 작동하는 ‘TRPV8’라는 온도 수용체를 추가로 찾아냈다. 이후 파타푸티안 교수는 단독 연구를 통해 2000년대 들어 피부에 기계적인 자극이 가해졌을 때 이를 수용하는 Piezo1, Piezo2라는 감각 세포들의 역할을 규명했다.

노벨위원회는 "이들의 획기적인 연구 결과는 우리가 어떻게 열과 냉기, 기계적인 자극 등 주변 세계를 인지하고 적응할 수 있도록 신경 작용이 일어나는 지에 대해 이해할 수 있게 해줬다"면서 "이 연구 결과들은 만성 통증을 포함한 광범위한 질병 치료제 개발을 위해 활용되고 있다"고 선정 이유를 밝혔다.

국내 과학자들은 이번 수상 결과에 대해 기초과학 연구의 중요성을 다시 한 번 깨닫게 됐다는 반응을 보였다. 한희철 고려대 의대 교수는 "호기심 때문에 하는 것처럼 보이는 기초 연구가 사실은 얼마나 중요한 지 보여주는 수상 결과"라며 "한국도 정부나 사회가 자유롭고 장기적ㆍ안정적으로 기초과학연구를 진행할 수 있도록 제도를 만들고 분위기를 바꿔야 노벨상을 탈 수 있을 것"이라고 지적했다.

