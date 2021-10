[아시아경제 이민지 기자] 올해 노벨 생리의학상 수상자로 데이비스 줄리어스와 아뎀 파타푸티언 등 미국인 2명이 선정됐다.

4일(현지시간)스웨덴 카롤린스카 연구소 노벨위원회는 온도와 촉각 수용체를 발견한 공로를 인정해 이들에게 노벨 생리의학상을 주기로 했다고 발표했다. 수상자에게는 상금 1000만 크로나(약 13억5천만원)가 지급된다.

매년 12월 10일 스웨덴 스톡홀름에서 열리던 노벨상 시상식은 코로나19 상황을 고려해 온라인으로 대체된다.

