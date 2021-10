창립 14년 맞은 신한카드 "연 200조원 금융플랫폼 도약"

창립 14주년 기념식, 제2의 창업 비전 의지 다져

카드업 1등 전략, 플랫폼기업 성장, 조직문화 리부트 키워드 제시

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 창립 14주년을 맞아 3000만 고객 기반으로 연간 200조원의 '라이프앤파이낸스 플랫폼 기업'으로 도약을 위한 의지를 다졌다고 4일 밝혔다.

신한카드는 지난 1일 온라인으로 진행한 창립 14주년 기념식에서 이 같은 비전을 제시했다. 2007년 출범 당시 취급액이 96조원 수준이던 신한카드는 올해 국내 카드사 최초로 취급액 200조원을 달성할 것으로 전망된다.

임영진 신한카드 사장은 기념식을 통해 ▲카드업의 1등 우위 전략 ▲플랫폼 기업으로의 새로운 성장 ▲조직문화 리부트라는 3가지 경영 키워드를 내세웠다.

임사장은 가장 먼저 카드 본업의 확고한 리더십을 바탕으로 성장 토대를 강화해 나가는 전략을 강조했다. 카드업계 선두주자로서의 위상을 더욱 공고히 유지함과 동시에 이를 바탕으로 미래 사업으로의 확장을 가속화해달라고 주문했다.

이어 새로운 시대에 맞는 경쟁의 주인공으로 발돋움하기 위해 차별화된 플랫폼 기업으로의 재탄생이 필요함을 강조했다. 라이프앤파이낸스 플랫폼 기업이라는 제2의 창업을 통해 고객에게 즐거운 일상을 제공하고 새로운 성장을 열어 나가는 신한카드의 미래를 제시했다.

마지막으로 새로운 성장을 이끌 수 있는 동력은 궁극적으로 '문화의 힘'을 통해 가능함을 역설했다. 그룹의 '문화 대전환'이라는 방향성에 발맞춰 '문화 리부트'를 새롭게 선언하고, 신한카드만의 새로운 성장 문화를 만들어 나갈 것을 당부했다.

앞서 신한카드는 지난달 29일 새롭게 개편되는 '신한플레이' 언팩쇼를 통해 생활금융 플랫폼 기업으로의 새로운 시작을 알렸다. 간편결제 플랫폼에서 생활금융 플랫폼으로 진화하는 신한플레이를 통해 금융과 비금융 영역을 통합해 진정한 고객 라이프의 완성을 추구하는 신한카드의 새로운 비전을 제시하고, 2750만 회원의 현재 규모를 내년까지 3000만명으로 끌어올린다는 계획이다.

임사장은 "세상은 변화의 꿈으로 새로워졌고, 결국 도전하는 사람이 세상을 바꾸어 왔다"며 "신한금융그룹의 새로운 비전인 '더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융'과 연계, 시대의 흐름과 본질에 대한 혜안을 통해 일류 플랫폼 기업으로 진화해 나갈 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr