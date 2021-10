尹'위장당원' 언급에…野 대선주자들"1일1망언·당원 모독" 강력 반발

유승민 "증거 내놓아라", 홍준표 측 "당원 모독"

최재형 측 "지지율 급락 남 탓", 원희룡 "실언 지나쳐"

이준석 대표 "선거인단 명부 해석 오류 있는 듯" 수습 나서

[아시아경제 이민지 기자] 국민의힘 대권주자 윤석열 전 검찰총장이 대선후보 경선과 관련 ‘위장 당원이 많이 가입했다’는 의혹을 제기하자 당내 경쟁 주자들이 일제히 반발했다.

4일 국민의힘 부산시당을 찾은 윤 전 총장은 “경선에서 투표권 행사를 하지만, 본선에서 국민의힘 후보에게 투표하지 않을 민주당 지지자들이 우리 당에 많이 가입했다는 얘기가 있다”며 ‘위장당원’에 대한 의혹을 제기했다.

이에 대해 경쟁 주자들은 윤 전 총장의 발언이 부적절했다고 비판하며 사과를 요구했다. 유승민 후보는 SNS를 통해 "이준석 대표 당선 이후 20·30세대 신규 당원들이 많이 늘어났는데 이분들이 위장당원이라는 말인가"라며 "증거가 있으면 당장 내놓고, 없으면 당원들에게 사과하기 바란다"고 요구했다.

이어 그는 “입만 열면 실언의 연속인 후보가 무슨 수로 정권교체를 한단 말인가"라며 "1일 1망언으로 온 국민의 조롱거리가 되고 있다”고 비판했다.

홍준표 의원 캠프는 해당 발언에 대해 "당원 모독"이라며 당 지도부가 윤 전 총장에게 엄중 경고를 하고 공식 사과를 받아야 한다고 촉구했다. 캠프의 여명 대변인은 논평을 통해 "윤 후보가 입당하기 훨씬 전부터 함께 울고 웃으며 이 당을 지켜온 당원들을 갈라치기 하는 발언"이라며 "최종 경선이 끝난 후 일치단결해야 할 시점에 후보 간 경선불복의 빌미를 제공할 수 있다는 점에서 위험하기까지 하다"고 개탄했다.

최재형 전 감사원장 측 김준호 대변인은 논평을 통해 "지지율 급락을 남 탓으로 돌리느냐"며 “지지율이 왜 급락하는지 장막 뒤 스승님께 물어보라”고 비난했다. 원희룡 전 제주지사도 SNS에 "실언이 도가 지나쳤다"며 "윤 후보도 최근에 입당하지 않았나. 그렇다면 윤 후보는 위장 후보인가"라고 되물었다.

논란이 커지자 이준석 대표는 윤 전 총장 측의 선거인단 명부 해석에 오류가 있던 것 같다며 빠르게 진화에 나섰다. 이 대표는 SNS를 통해 "선거인단 관련 각 후보가 선거를 준비할 수 있도록 시험 범위를 공개하는 의미에서 자료를 투명하게 공개했는데 윤 후보 측에서 그 자료를 해석하면서 오류가 있는 것 같다"고 설명했다.

이 대표는 "우리 후보들이 토론을 흥행으로 이끌고 있어서 당원 가입이 늘고 있기도 하고 상대적으로 조직적 가입이 어려운 온라인 당원 가입 비중이 높은 것으로 봐서 큰 문제는 없어 보인다"며 "시험 범위에 맞게 각자 열심히 공부하시면 된다"고 덧붙였다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr