[아시아경제 이민지 기자] 4일 오전 11시 30분께 서울 은평구 역촌동의 한 공인중개사 사무실에서 30대 남성이 여성인 50대 후반 공인중개사를 흉기로 살해하는 사건이 발생했다.

이날 경찰에 따르면 남성은 여성을 흉기로 찌른 뒤 약 200m 떨어진 빌라 옥상으로 달아나 뛰어내린 것으로 전해졌다. 현장에서 유서는 아직 발견되지 않았다.

경찰은 목격자 등을 상대로 범행 동기와 경위를 수사하고 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr