부산국제영화제 '올해의 亞영화인'에 임권택 감독

동서대 임권택영화박물관 특별 연장 개관

임권택 감독이 부산국제영화제 '올해의 아시아영화인' 수상자로 선정됐다. 매년 아시아영화 산업과 문화 발전 분야에서 두드러진 활동을 보인 아시아 영화인 또는 단체에 수여하는 상이다. 임 감독은 1962년 '두만강아 잘 있거라'부터 2014년 '화장'까지 60여 년간 영화 102편을 연출했다. 대표작으로는 '하류인생(2004)', '장군의 아들(1990)', '서편제(1993)', '만다라(1981)', '춘향뎐(2000)', '태백산맥(1994)' 등이 꼽힌다. 쉬지 않고 영화를 만들며 아시아 영화를 세계에 알리는 데 기여했다. 그 공로를 인정받아 2002년 대한민국 금관문화훈장을 받았다. 2002년 칸영화제 감독상, 2005년 베를린국제영화제 명예황금곰상 등도 수상했다. 부산국제영화제와 동서대학교는 임 감독의 수상을 기념해 영화제 기간인 6일∼15일 동서대학교 임권택영화박물관을 특별 연장 개관한다.

