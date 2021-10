[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남구 올림픽대로에서 차 사고를 처리하던 20대 남성이 다른 차에 치여 숨지는 사고가 발생했다.

3일 경찰에 따르면 전날 오후 10시 51분께 40대 운전자 A씨는 올림픽대로에서 일어난 접촉사고를 조치하려고 3차선 도로에 서 있던 피해자를 차로 들이받았다.

피해자는 심폐소생술(CPR)을 받으며 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 사고 당시 A씨는 술을 마시지 않은 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 교통사고처리 특례법상 치사 혐의로 입건하고 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr