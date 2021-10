안철수, 윤석열·이재명 '동시 저격'…"대선이 왕 뽑는 선거 되고 있어"

[아시아경제 금보령 기자] 안철수 국민의당 대표가 이재명 경기도지사, 윤석열 전 검찰청장 등 여야를 동시에 저격했다.

안 대표는 3일 페이스북을 통해 "과학기술 패권전쟁 시대에 '왕'을 뽑는 갈라파고스 대한민국"이라고 밝혔다.

안 대표는 "여당 대선후보가 조선시대 왕처럼 상대방에게 봉고파직·위리안치 형벌을 내렸다"며 이 지사를 비판했다. 이 지사는 국민의힘 이준석 대표와 김기현 원내대표가 '대장동 특혜 의혹'을 제기하자 이들을 향해 '봉고파직', '위리안치' 등을 언급한 바 있다. 봉고파직은 부정을 저지른 관리를 파면하고 관고를 봉해 잠근다는 뜻이며, 위리안치는 유배된 죄인이 달아나지 못하도록 가시로 울타리를 만들고 그 안에 가두는 형벌을 의미한다.

이어 안 대표는 "이에 질세라 야당 후보는 손바닥에 '왕'자를 새겼다"고 꼬집었다. 윤 전 총장이 최근 TV토론에 출연하면서 손바닥에 한자로 '왕(王)'을 그려놓은 모습이 포착된 장면을 지적한 것이다.

안 대표는 "대선이 대통령이 아니라, 상대 진영을 초토화시킬 왕을 뽑는 선거가 되어가고 있다"며 "이번 대선은 과학 대 미신, 팩트 대 괴담, 증거 대 음모, 해결사 대 선무당의 대결이 될 것"이라고 얘기했다.

그는 또 "정부여당은 '퍼주기'로 일관한다. 제1야당은 2007년 '줄푸세'(세금과 정부 규모를 '줄'이고, 불필요한 규제를 '풀'고, 법질서를 '세'우자)에서 한 발짝도 나아가지 못했다"며 "다음 정부에서 좋은 일자리와 미래 먹거리를 마련하지 못한다면, 동방예의지국의 윤리와 도덕의 기초가 무너지는 것은 시간문제일 것"이라고 여야를 모두 비판했다.

안 대표는 "대한민국의 생존을 위해 차기 정부의 가장 중요한 이슈는 과학기술이 되어야 한다"며 "지금 세계를 근본적으로 바꾸고 있는 미·중 신냉전의 본질도 군사력이 아니라 과학기술 패권전쟁"이라고 강조했다.

그러면서 그는 "사실에 근거한 합리적 사고방식으로 실생활의 문제를 해결하는 것이 과학정신"이라며 "대한민국이 과학정신에 기반한 합리성이 관철되는 나라가 되기를 바란다"고 말했다.

