[아시아경제 문혜원 기자] 호치킨이 현대오일뱅크와 포인트 제휴를 맺었다고 3일 밝혔다.

현대오일뱅크 가맹 주유소 및 충전소에서 주유 시 리터 당 3포인트, LPG의 경우 리터 당 4포인트 적립된다. 현대오일뱅크 포인트를 이용하여 호치킨 매장에서 현금처럼 사용할 수 있다.

호치킨 매장에서 직접 현장 결제 시 포인트 사용이 가능하며, 최소 1000포인트~최대 2만포인트까지 사용 가능하다.

호치킨은 100% 국내산 닭과 건강을 생각한 쌀 파우더, 호치킨 전용유로 건강함을 더한 고품질 재료를 통해 다양한 치킨 및 사이드 메뉴를 합리적인 가격에 선보이고 있는 치킨 전문 브랜드다.

