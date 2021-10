김시우 6언더파 몰아치기 ‘공동 16위’…티갈라 ‘사흘 선두’

샌더슨팜스챔피언십 셋째날 트링게일과 영 등 4명 '1타 차 공동 2위' 추격전, 임성재 공동 34위

[아시아경제 노우래 기자] 김시우(26·CJ대한통운·사진)의 도약이다.

3일(한국시간) 미국 미시시피주 잭슨골프장(파72ㆍ7461야드)에서 계속된 미국프로골프(PGA)투어 2021/2022시즌 2차전 샌더슨팜스챔피언십(총상금 700만 달러) 셋째날 6언더파를 몰아쳐 공동 16위(13언더파 203타)로 순위를 끌어 올렸다. 사히스 티갈라 선두(18언더파 198타), 캐머런 트링게일과 캐머런 영, 덴 매카시, 샘 번스(이상 미국) 등 4명이 1타 차 공동 2위(17언더파 199타)다.

김시우는 6타 차 공동 27위에서 시작해 버디 7개(보기 1개)를 낚았다. 1~2번홀 연속버디와 5번홀(파5) 버디의 초반 출발이 돋보였고, 11번홀(파5) 버디를 12번홀(파4) 보기로 까먹었지만 13, 15, 18번홀에서 버디 3개를 추가하는 뒷심을 과시했다. 그린적중률 77.22%에 홀 당 퍼팅 수 1.46개의 ‘짠물 퍼팅’을 동력으로 삼았다. 공동 10위 그룹과는 1타 차에 불과해 ‘톱 10’이 가능한 위치다.

티갈라가 5타를 줄이며 사흘 연속 리더보드 상단을 지켜냈다. 트링게일은 10언더파의 데일리베스트를 앞세워 단숨에 우승 경쟁에 가세했다. 전날 공동선두였던 윌 잴러토리스는 타수를 줄이지 못해 공동 16위로 밀렸다. 임성재(23ㆍCJ대한통운)는 버디 5개와 보기 3개로 2언더파를 쳤다. 공동 34위(10언더파 206타)다. 강성훈(34ㆍCJ대한통운)이 공동 59위(5언더파 211타)에서 어려움을 겪고 있다.

