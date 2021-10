[아시아경제 이민지 기자] 한일화학 한일화학 007770 | 코스닥 증권정보 현재가 18,000 전일대비 100 등락률 -0.55% 거래량 71,376 전일가 18,100 2021.10.01 14:34 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제한일화학 보셨죠? “윤석열” 관련株! 하나 더 남았습니다!"세종메디칼"에 이어 하나 더! 끝나지 않았다! 신기록 달성할 대장株! close 은 신동페인트공업주식회사 주식 7만2250주(100%)를 180억 규모로 취득하기로 결정했다. 회사 측은 “신규 사업 진출과 경영권 인수를 위한 것”이라고 설명했다.

