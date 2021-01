한일화학, 시흥 본사 동일수지에 매각..."사옥 이전·자산 유동화 목적"

[아시아경제 원다라 기자] 한일화학 한일화학 007770 | 코스닥 증권정보 현재가 10,950 전일대비 250 등락률 +2.34% 거래량 78,350 전일가 10,700 2021.01.15 15:30 장마감 관련기사 8월 12일 코스닥, 4.13p 오른 594.17 마감(0.70%↑)<주식으로 대박나는 매입자금> ① 일반형 연2.99% ②장기형 연3.79%5년7월 30일 코스닥, 6.86p 오른 625.64 마감(1.11%↑) close 은 경기도 시흥시 정왕동 1241-3 소재 토지 및 건물을 (주)동일수지에 양도하기로 결정했다고 15일 공시했다. 양도금액은 670억원이며 이는 자산 총액의 55.42%에 해당한다. 양도기준일은 8월31일이다. 회사측은 양도 목적에 대해 "신사옥 이전 후 기존 사옥 처분 및 자산유동화"라고 설명했다.

