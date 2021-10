코스피, 1.42% 하락 '3020선' 후퇴...코스닥은 장중 1000선 붕괴

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 인플레이션 우려가 커진 미국 증시 하락 여파로 급락세를 보이며 '3020선'까지 내려왔다. 코스닥은 장중 '1000선'이 붕괴되며 980선까지 하락했다.

1일 오전 10시54분 현재 코스피는 전 거래일 대비 43.71포인트(-1.42%) 하락한 3025.11을 기록하고 있다. 지수는 전장보다 12.61포인트(-0.41%) 낮은 3056.21로 시작했다. 한때 낙폭을 줄이며 '3060선'에 오르기도 했지만 낙폭이 점차 확대되는 모습이다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 810억원, 2742억원 순매도 중이다. 개인만이 3490억원 사들이고 있다.

이날 증시 약세는 간밤 미국 증시 급락 영향이 큰 것으로 보인다. 30일(현지시간) 뉴욕증권거래소에 다우지수는 546.80 포인트(1.59%)가 하락하며 3만3843.92까지 떨어졌다. S&P500 지수는 1.19% 하락해 4307.54에 거래를 마쳤다. 나스닥지수는 0.4% 하락해 1만4448.58를 기록했다. 특히 글로벌 공급망 붕괴 우려가 커진 소매업체들의 부진이 두드러졌다. 생활용품업체 베드배스앤드비욘드 주가는 이날 22.18% 폭락한 17.28달러로 마감했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 전 종목이 하락 중이다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,300 전일대비 800 등락률 -1.08% 거래량 7,788,928 전일가 74,100 2021.10.01 11:30 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피, 간밤 美증시 하락세 영향에 장초반 약세"글로벌 공급망 인권보호 의무 강화… 중소 수출기업도 대비해야" close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 100,500 전일대비 2,500 등락률 -2.43% 거래량 1,452,462 전일가 103,000 2021.10.01 11:30 장중(20분지연) 관련기사 에스엠코어, SK하이닉스와 M16 AGV 시스템 공급계약 체결코스피, 간밤 美증시 하락세 영향에 장초반 약세양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감 close 는 1% 이상 미끄러지고 있다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 382,500 전일대비 5,500 등락률 -1.42% 거래량 219,442 전일가 388,000 2021.10.01 11:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 간밤 美증시 하락세 영향에 장초반 약세양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내 close (-1.16%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 875,000 전일대비 1,000 등락률 +0.11% 거래량 29,426 전일가 874,000 2021.10.01 11:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 간밤 美증시 하락세 영향에 장초반 약세양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내 close (-0.23%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 1,000 등락률 -0.85% 거래량 1,337,174 전일가 118,000 2021.10.01 11:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 간밤 美증시 하락세 영향에 장초반 약세양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내 close (-0.42%) 등도 약세를 보이고 있다.

같은 시각 코스닥은 1000선 밑으로 내려왔다. 코스닥은 전일 대비 16.17포인트(1.61%) 내린 987.10를 기록 중이다. 외국인과 기관이 각각 1006억원과 334억원을 순매도 했다. 개인은 1392억원 순매수 중이다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 105,500 전일대비 3,900 등락률 -3.56% 거래량 682,067 전일가 109,400 2021.10.01 11:30 장중(20분지연) 관련기사 코스닥, 외인·기관 매도세에 장중 '1000선' 붕괴코스피, 간밤 美증시 하락세 영향에 장초반 약세양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감 close (-4.39%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 455,800 전일대비 11,200 등락률 -2.40% 거래량 159,806 전일가 467,000 2021.10.01 11:30 장중(20분지연) 관련기사 코스닥, 외인·기관 매도세에 장중 '1000선' 붕괴코스피, 간밤 美증시 하락세 영향에 장초반 약세양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감 close (-2.38%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 142,100 전일대비 4,200 등락률 -2.87% 거래량 176,625 전일가 146,300 2021.10.01 11:30 장중(20분지연) 관련기사 코스닥, 외인·기관 매도세에 장중 '1000선' 붕괴코스피, 간밤 美증시 하락세 영향에 장초반 약세양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감 close (-3.76%) 등이 하락세를 보였다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 181,900 전일대비 2,900 등락률 +1.62% 거래량 450,222 전일가 179,000 2021.10.01 11:30 장중(20분지연) 관련기사 95조 “리비안” 상장, 국내 관련주 고공행진! 핵심주 공개!코스닥, 외인·기관 매도세에 장중 '1000선' 붕괴코스피, 간밤 美증시 하락세 영향에 장초반 약세 close (1.23%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 85,800 전일대비 5,400 등락률 +6.72% 거래량 1,392,592 전일가 80,400 2021.10.01 11:30 장중(20분지연) 관련기사 코스닥, 외인·기관 매도세에 장중 '1000선' 붕괴코스피, 간밤 美증시 하락세 영향에 장초반 약세양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감 close (6.34%) 등은 상승했다.

이효석 SK증권 연구원은 "이달 중순까지는 증시 메크로 변수가 진정되는 모습이 아니어서 시장이 어려울 것으로 보인다"며 "미국 물가 상승 이슈는 천연가스 가격을 봐야 하는데 아직까지는 전혀 진정되는 모습을 보이고 있지 않다"고 설명했다.

한 증권사 연구원은 "증시 투자 심리 자체가 워낙 좋지 못해 외국인과 기관의 매도 물량이 크지 않음에도 지수가 크게 흔들리고고 있는 것으로 보인다"고 말했다.

