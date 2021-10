속보[아시아경제 조성필 기자] 검찰이 대장동 개발 사업을 주도한 유동규 전 성남도시개발공사 본부장을 1일 체포해 조사 중이다.

서울중앙지검 대장동 개발 의혹 사건 전담수사팀(팀장 김태훈 차장검사)은 이날 오전 한 병원 응급실에서 유 전 본부장을 체포했다. 유 전 본부장은 이날 오전 10시 검찰에 출석할 예정이었으나, 새벽 급성 복통을 호소하며 응급실을 찾았던 차였다. 검찰은 유 전 본부장이 건강 이상을 명분으로 검찰 소환에 응하지 않을 우려가 있다고 보고 즉시 신병을 확보한 것으로 알려졌다. 검찰은 유 전 본부장을 서울 서초구 서울중앙지검으로 압송한 뒤 조사를 벌이고 있다.

