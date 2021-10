쌍용차, 고객감사 이벤트·페스티벌 진행…'가을 여행비·캠핑용품 제공'

[아시아경제 이기민 기자] 쌍용자동차가 전시장 내방 고객을 대상으로 푸짐한 경품을 제공하는 '고객 감사 이벤트'와 구매 차종에 따라 다양한 혜택을 제공하는 '고객 감사 페스티벌'을 시행한다고 1일 밝혔다.

쌍용차는 고객 감사 이벤트로 아이캠퍼 아웃도어 키친세트, 북유럽풍 면타프, 피크닉 패키지 등 캠핑용품과 뚜레쥬르 모바일 쿠폰 등을 준비했다.

고객 감사 페스티벌 프로모션을 통해 차량을 구매하면 가을 여행비 지원, 무이자 할부, 제로 할부, 로열티 프로그램, 노후차 지원 등 차종별 맞춤 구매혜택을 제공한다.

코란도 및 티볼리&에어를 일시불로 구매하면 최첨단 안전주행 시스템 딥 컨트롤 패키지를 무상 장착해주거나 50만원 할인)를 무상 장착해 주고, 선수금 없는 스페셜 할부(3.9%·최장 72개월)로 구매 시 가을 여행비 80만원을 지원한다. 올 뉴 렉스턴 및 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸도 스페셜 할부로 구매하면 50만원의 혜택을 제공한다.

제로(Zero) 할부로 코란도, 티볼리&에어를 구매하면 선수금 30% 납입 시 무이자(36개월)와 0.9%(60개월) 할부 중 선택할 수 있으며, 올 뉴 렉스턴은 선수금 없이 1.9%(36개월), 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸은 2.9%(최장 48개월)로 할부를 선택할 수 있는 저리할부를 운영한다. 선수금 10~20% 납입 시 최장 60개월까지 할부 기간을 연장할 수 있다.

특히 소상공인 및 자영업자가 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 구매 시 20만원 추가 할인혜택의 사업자 승승장구 이벤트를 시행한다.

올 뉴 렉스턴 마스터 모델 출시를 기념해 출고 고객에게 90만원 상당의 프리미엄 틴팅 무상 시공권을 증정하는 이벤트는 지난달에 이어 지속 운영한다.

이 밖에도 쌍용차 모델 재 구매 대수에 따라 최대 30만원 추가 할인해 주는 로열티 프로그램 혜택도 받을 수 있다.

7년 이상 노후차량 보유 고객이 올 뉴 렉스턴 구매 시 30만원을, 코란도·티볼리&에어는 20만원을, 조기폐차 대상(or 15년 경과) 차량 보유고객이 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 구매 시 20만원을 지원해 주는 노후차 교체지원 프로그램도 지속 운영한다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr