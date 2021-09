[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도체육대회가 지난해에 이어 올해도 취소됐다.

경기도는 이달 28일부터 30일까지 파주시 일원에서 열릴 예정이던 '제67회 경기도체육대회'를 취소하기로 결정했다고 1일 밝혔다. 도는 지난해에도 코로나 확산에 따라 행사를 취소했었다.

도는 앞서 제32회 경기도생활체육대축전(8월)과 제11회 경기도장애인체육대회 및 경기도장애인생활체육대회(9월초)도 취소했다.

도 관계자는 "경기도체육대회를 개최하기 위해 노력했지만 수도권 코로나19 확산세가 진정되지 않고 있어 행사를 불가피하게 취소하게 됐다"며 "내년에는 경기도종합체육대회가 모두 정상적으로 개최될 수 있도록 최대한 노력하겠다"고 전했다.

