이재명·이낙연·추미애 “집값 꼭짓점”..박용진 “더 오를 것”

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당 대선 경선 후보인 이재명·이낙연·추미애 후보는 현재 집값이 정점이라고 평가했다. 박용진 후보는 공급 부족으로 집값이 더 오를 것이라고 다른 의견을 냈다.

이재명·이낙연·추미애 후보는 30일 TV조선 주관 민주당 대선 경선 후보자 TV토론에서 '지금 집값이 사실상 꼭짓점이다, 팔아도 될 때라고 생각하느냐'는 질문에 'O' 팻말을 들었다. 박용진 후보만 'X' 팻말을 들었다.

이낙연 후보는 "지금이 될지 가까운 장래가 될지 모르겠지만 부동산이 한없이 오르지는 않을 것이라는 전망이 많다"며 "지금같은 유동성 상황이 계속되지는 않을 것이다. 금리정책도 달라질 것이라는 점에서 부동산값 상승이 계속되지 않을 것"이라고 했다.

반면 박 후보는 "지금 이 시점으로 보자면 공급 자체가 안 되고, 공급 계획을 발표했지만 구체적으로 공급을 어떻게 할지 들어간 것이 거의 없다"며 "이와 관련해서 공급 부족으로 인한 부동산 인상이 계속될 수밖에 없다"고 설명했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr