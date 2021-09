비알코리아 “던킨 제보영상 조작 정황 발견…경찰 수사 의뢰”

[아시아경제 문혜원 기자] SPC그룹 계열사 비알코리아가 던킨 안양공장 위생 문제를 보도한 제보영상에 조작 의심 정황이 발견됐다며 30일 경찰에 수사를 의뢰했다.

비알코리아는 이날 참고자료를 통해 “공장 내 CCTV를 확인한 결과 지난 7월28일 한 현장 직원이 아무도 없는 라인에서 펜(pen)형 소형 카메라를 사용해 몰래 촬영하는 모습이 발견됐다”고 했다.

영상에서 해당 직원은 설비 위에 묻어있는 기름을 고의로 반죽 위로 떨어뜨리려고 시도하고, 반죽에 잘 떨어지도록 고무주걱으로 긁어내는 듯한 행동을 보이기도 했다는 게 비알코리아의 설명이다.

비알코리아 관계자는 “해당 장면은 보도에서 사용된 영상의 모습과 일치하는 것으로 확인되고 있다”면서 “심지어 그 직원은 해당 시간대에 그 라인에서 근무하게 되어있던 직원도 아니었다”고 했다.

비알코리아는 해당 영상과 함께 경찰에 수사를 의뢰했다.

앞서 던킨 안양공장의 위생 문제를 지적하는 제보 영상과 보도에 대해 비알코리아는 도세호 대표 이름으로 “지난 29일 보도된 위생관리 관련 방송으로 많은 분들께 심려를 끼쳐드려 죄송하다”며 “앞으로 던킨은 철저한 위생관리로 안전한 제품을 생산, 공급하도록 최선을 다하겠다”고 공식 사과문을 발표했다.

