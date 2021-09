[아시아경제 장세희 기자]외환 당국이 올해 2분기 시장 안정을 위해 외환시장에서 순거래한 금액이 0달러로 집계됐다고 한국은행이 30일 밝혔다.

순거래액이 없다는 것은 외환 당국이 아예 개입하지 않았거나, 총매수와 총매도 금액이 같았다는 뜻이다.

한은은 2분기 중 환율이 추세적으로 떨어지거나 오르지 않았기 때문에 그에 상응한 조치를 한 것이라고 설명했다.

원·달러 환율(종가 기준)은 3월말 1131.8원에서 6월말 1126.1원으로 소폭 낮아졌다.

한편 한은과 기획재정부는 2019년 3분기부터 분기별로 외환 당국의 달러 총매수와 총매도의 차액을 공개하고 있다.

