문화산업 정책보증 신설…3년간 1조원 지원

문화체육관광부는 30일 신용보증기금, 네이버와 문화산업 중소기업에 대한 정책보증 규모를 확대하는 업무협약을 맺었다. 문화산업 정책보증은 영화·방송·애니메이션·음악·공연·게임·만화·캐릭터·출판·광고·지식정보·콘텐츠솔루션 등 분야와 관련한 제작·유통기업을 지원하는 맞춤형 보증이다. 대상 선정에서 신용등급 등 기업의 재무 능력을 중심으로 심사했던 기존 방식을 탈피했다. 문화산업 기업의 특성을 반영해 문화상품의 제작과 사업화 역량을 중점으로 평가한다.

앞으로 문체부와 신보는 3년간 1조 원 규모의 '문화산업 정책보증'을 신설해 운용한다. 네이버는 100억원을 특별출연해 정책보증 재원을 확충한다. 기획과 제작 역량은 탁월하나 매출액이나 자기자본 비율 등이 낮아 보증서를 받기 어려웠던 문화산업 기업들이 혜택을 받을 전망이다. 황희 문체부 장관은 "코로나19로 어려움을 겪는 문화산업 기업에 실질적 도움이 되기를 바란다"라며 "금융지원을 더욱 좋은 조건으로 손쉽게 받을 수 있도록 민관 협력을 계속 강화하겠다"라고 밝혔다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr