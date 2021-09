KCC글라스, 공식 온라인 쇼핑몰 '홈씨씨몰' 새단장

[아시아경제 이준형 기자] KCC글라스는 자사 인테리어 전문 브랜드 홈씨시의 공식 온라인 쇼핑몰 '홈씨씨몰'을 리뉴얼했다고 30일 밝혔다.

홈씨씨몰은 다양한 인테리어 상품, 자재를 손쉽게 구매할 수 있는 인테리어 전문 온라인 쇼핑몰이다. 상담을 받을 수 있고 인테리어 정보, 노하우 등도 확인할 수 있다. 홈씨씨몰은 이번 리뉴얼을 통해 홈씨씨 인천점과 울산점 등 국내 최대 인테리어 전문 매장 서비스 등을 온라인에서 체험할 수 있는 플랫폼으로 거듭났다는 게 회사 설명이다.

특히 이번 리뉴얼은 사용자 편의성과 사용성 강화에 집중했다. 우선 고객 구매 동선을 고려해 사용자환경(UI)를 새롭게 디자인했다. 사회관계망서비스(SNS) 등에 익숙한 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 특성에 맞춰 다양한 연출 이미지를 활용한 전문 상품기획자(MD) 등의 인테리어 제안 기능도 추가됐다. 실시간 상담 서비스를 활용해 시공 관련 상담도 신청할 수 있다.

리모델링 관련 다양한 상품도 선보였다. 홈씨씨몰은 13년 동안 품질을 보증하는 창호 '홈씨씨 윈도우'와 시공 기간을 단축한 욕실 시공 패키지 '이지바스'를 소개했다. 홈씨씨가 직접 만든 합리적 가격의 가구들도 홈씨씨몰에서 만나볼 수 있다.

홈씨씨 관계자는 "이번 리뉴얼로 KCC글라스가 운영하는 국내 최대 규모의 인테리어 전문 매장을 온라인에서 쉽게 만나볼 수 있게 됐다"면서 "앞으로도 차별화된 상품 구성 등을 통해 홈씨씨몰을 인테리어 전문 온라인 쇼핑몰로 키우겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr