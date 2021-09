中전력난, 국경절 연휴 내수에 찬물…쌍순환 정책 '흔들'

코로나 잔불ㆍ홍수로 소비 제자리 걸음, 전력난 내수 활성화 복병

中 국경절 연휴 기간 국내 관광객 6억5000만명 기대

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 국경절 연휴 기간(10월 1∼7일) 내수 활성화를 이끌어 내겠다는 중국 지도부의 계획에 차질이 빚어질 수밖에 없다는 우려가 나오고 있다. 석탄 부족에 따른 전력난이 여행객 및 소비 지출 감소로 이어질 수 있다는 지적이다.

중국 지도부는 쌍순환 정책(내수 중심 성장)을 통해 경제 성장을 이끌겠다고 연초 밝혔지만 코로나19 재확산, 홍수 등으로 인해 내수가 좀처럼 제자리를 찾지 못하고 있는 실정이다. 여기에 전력난이라는 복병이 등장했다.

관영 글로벌 타임스는 중국 온라인 여행 플랫폼 등의 예약 자료를 인용, 올해 국경절 연휴기간 6억5000만명이 이동할 것이라고 30일 전망했다. 이는 지난해보다 늘어난 숫자이며, 코로나19 이전인 2019년의 80%에 해당한다고 부연했다.

중국 문화관광부 관계자는 "7월과 8월 일부 지역에서 코로나19가 확산되면서 여름철 여행 수요가 해소되지 못했다"면서 "관광객 유치를 위해 주요 관광지들이 우대 조치를 내놓는 등 국경절 연휴 관광객을 맞을 준비를 하고 있다"고 말했다.

이 매체는 국경절 내수 소비에 대해 긍정적인 전망을 내놨지만 전력난이 돌발변수로 작용할 것으로 보인다.

우선 전력이 부족한 광둥성(省)과 헤이룽장성, 안후이성 등 일부 성 당국이 국경절 연휴 기간 전력을 관리하겠다고 밝히고 있다. 광둥성 선전시는 국경절 기간 레이저쇼를 중단키로 했다.

안후이성의 경우 성내 도시 경관용 조명을 끄기로 했고 헤이룽장성(하얼빈)은 일부 지역을 제외한 상업지구의 영업을 오후 4시에 종료하기로 했다.

온라인 매체 펑파이는 중국 31개 성중 22개 성의 전력 사용량이 지난해보다 20% 정도 늘었다면서 랴오닝성과 길림성, 강소성, 저장성 등 여러 성이 순차적으로 전기 사용을 제한한다고 보도했다. 전력 부족 현상이 중국 전역에서 발생하고 있다는 점에서 국경절 내수 소비에 영향을 미칠 수밖에 없다.

한편 중국 국가발전개혁위원회(발개위)는 전날 안정적인 에너지 공급을 위해 석탄 수입 다변화, 석탄 장기계약 체결, 전기 에너지 합리적 소비, 에너지 비용 책정(전기료 인상), 불필요한 전력 통제 등의 정책을 실시한다고 밝혔다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr