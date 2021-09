AIA생명, AIA 바이탈리티 제휴 삼성카드 2종 출시

[아시아경제 오현길 기자] AIA생명은 삼성카드와 'AIA바이탈리티' 제휴카드 2종을 출시한다고 30일 밝혔다. AIA생명 보험료 20% 할인과 AIA 바이탈리티 멤버십 월회비 최대 5500원 할인을 제공한다.

'AIA 바이탈리티 ME 삼성카드'는 온라인 쇼핑 및 배달앱 10% 할인, 스트리밍 서비스 20% 할인과 같이 개인 소비에 초점을 맞췄으며, 'AIA 바이탈리티 WE 삼성카드'는 아파트 관리비, 할인마트, 의료비 10% 할인 등 가족 구성원까지 책임져야 하는 고객들을 위한 맞춤형 혜택을 제공한다.

AIA 바이탈리티는 스타벅스 커피쿠폰, SKT통신비 할인 등 주간 리워드를 제공하는 다양한 건강개선 동기부여 프로그램을 제공하고 있다.

피터 정 AIA생명 대표는 "모든 연령대의 사람들이 점점 더 건강한 생활 방식을 유지하는데 집중하고 있으며 고객들이 그들의 건강을 알고 개선하며 즐길 수 있도록 하고자 한다"고 말했다.

