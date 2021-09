포스코인터내셔널, 중견기업 글로벌 시장 확대 나서

[아시아경제 이창환 기자] 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 24,100 전일대비 250 등락률 -1.03% 거래량 1,727,702 전일가 24,350 2021.09.30 14:10 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "포스코인터내셔널, 실적개선과 신규부품사업으로 성장성도 확보"[종목속으로] 큰 그림 그리는 포스코케미칼, 양극재 성장스토리 유효포스코인터, 中 모터코아 생산거점 확보…친환경차 부품사 도약 close 은 30일 한국중견기업연합회와 서울 마포구 중견련 사무실에서 '중견기업과의 협력강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

양측은 이번 협약을 통해 해외시장 정보공유, 신규 거래처 발굴 및 매칭, 정부 지원 사업 관련 노하우 공유, 정책·기관자금 등을 활용한 중견기업 투자 기획 등에서 상호 협력하기로 했다.

포스코인터내셔널은 중견련과의 협약을 통해 중견기업과의 상생 비지니스를 구축하는 한편 경쟁력 있는 중견기업과 신규 글로벌 비즈니스 모델 개발 또한 기대하고 있다고 설명했다.

다음달부터 중견련 측에서 제공한 유망 중견기업의 수요 조사 및 사업 정보를 포스코인터내셔널의 글로벌 네트워크와 접목해 공동으로 해외판로 개척을 추진할 계획이다.

이유창 포스코인터내셔널 기업시민사무국장은 “이번 협약을 통해 뛰어난 기술을 보유하고 있음에도 해외 수출 경험이 없거나, 글로벌 시장 확대에 어려움을 겪고 있는 중견기업과의 협업을 지원 할 것"이라고 밝혔다

