"국내 자산 가격 美테이퍼링으로 조정 받을 수도"

예정처 '미국의 테이퍼링 여건 점검과 시사점' 연구

"국내 경제여건 양호하지만, 부채 수준 높아 영향 증폭시킬 수도"

[아시아경제 장세희 기자]코로나 19 이후 단기간에 빠르게 증가한 주가와 부동산 가격이 향후 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 테이퍼링에 의해 조정 받을 가능성이 높다는 분석이 나왔다. 아울러 연준의 테이퍼링으로 인한 자본유출을 감소시키기 위해 금융당국이 기준금리를 인상할 경우에는 가계와 기업의 이자 부담을 가중시킬 것이라고 내다봤다.

30일 국회예산정책처는 NABO 경제·산업동향&이슈에 실린 '미국의 테이퍼링 여건 점검과 시사점을 통해 국내 경제주체들의 빠른 부채 증가율과 최근 자산 가격의 높은 상승폭으로 인해 연준의 테이퍼링 영향이 증가할 수 있다고 분석했다.

실제로 가계부채와 기업부채는 2020년 기준 국내총생산(GDP) 대비 84.3%, 50.5%로 민간부채의 증가율은 전년대비 9.3%를 기록했다. 한국의 순처분가능소득 대비 가계부채 비중은 2019년 기준으로 190.6%로 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 6번째이고, 2008년 대비 증가율도 37.6%로 슬로바키아(60.8%) 다음으로 높은 수준이다.

코스피는 2020년 2월 1.987에서 2021년 8월 3.199로 61% 증가했고, 주택 가격 지수는 2020년 1분기 123.4에서 2021년 1분기 146.1로 10.3% 증가했다.

다만 경상수지가 흑자를 지속하고 있으며, 외환보유액 대비 단기대외채무 비중은 올해 기준 약 40%로 양호한 상태를 나타내고 있다.

특히 향후 미 연준의 테이퍼링은 미국의 물가 상승 양상에 따라 그 정도가 달라질 것이라고 강조했다. 예정처는 "버냉키 연준 의장의 2013년 5월 테이퍼링에 대한 발언은 국내 금융시장에 단기간 영향을 미쳤으나 테이퍼링이 시작된 이후 금융시장에 미친 영향은 제한적"이라며 "미국의 물가 상승률이 높게 지속될 경우 테이퍼링 속도가 빨라질 수 있으나, 단기간 늘어난 양적완화 규모로 인해 영향이 2013~2014년에 비해 증가할 수 있다"고 조언했다.

한편 예정처는 미 연준의 테이퍼링이 국내 경제에 미칠 영향은 기타 여건에 따라 상이할 수 있으므로 금융당국의 지속적인 모니터링이 필요하다고 덧붙였다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr