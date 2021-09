'파국 막자' 美 민주, 상원 임시 예산안 빠르면 오늘 처리

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 민주당이 상원에서 연방 정부 업무정지(셧다운)을 막기 위해 임시 예산안을 빠르면 29일 중 처리할 전망이다. 공화당에 반발 속에 임시 예산안과 부채한도 증액 동시 처리가 실패하자 발등의 불인 셧다운부터 막겠다는 입장으로 돌아선 것이다.

척 슈머 민주당 상원원내대표는 이날 오는 12월까지 정부 예산을 다루는 임시 예산안을 빠르면 발의해 표결 할 수 있다고 말했다. 임시 예산안 처리 시한은 30일 자정까지다. 이때까지 임시 예산안이 처리되지 않으면 1일부터 셧다운이 시작된다.

슈머 원내대표는 "이 법안을 신속하게 승인해 하원에 보내면 내일 자정 이전에 대통령의 서명을 받을 수 있다"면서 "해결해야 할 중요한 문제가 너무 많지만 지금 미국인에게 가장 필요한 것은 셧다운을 막는 것이다"라고 주장했다.

민주당은 부채한도 증액과 임시예산안을 함께 처리한 다는 계획이었지만 공화당이 지난 27일 이를 위한 절차표결을 부결시키면서 사실상 무산됐다.

미 백악관 예산 관리국은 연방정부 회계년도 마감을 앞두고 연방정부 기관들에 폐쇄 지침을 내려보낸 상황이다.

슈머 의원은 또 부채한도 증액을 예산조정절차를 동원해 민주당 단독으로 처리할 경우 의회가 늪에 빠지게 될 것이라면서 공화당과의 합의에 의한 처리를 강조했다. 하루 전 재닛 옐런 재무부 장관은 부채한도가 증액되지 않으면 미국이 다음달 18일부터 사상초유의 지급불능 상황에 처할 것이라고 경고했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr