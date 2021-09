[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 AOA 출신 설현이 '완벽한 비율'을 과시했다.

최근 설현은 자신의 인스타그램에 '프로필 링크'라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 설현은 밀리터리 크롭톱에 청바지를 입고 포즈를 취하고 있다. 긴 다리, 잘록한 허리가 돋보이는 '넘사벽 자태'가 눈길을 사로잡는다.

이를 본 팬들은 "이쁨 돋아요" "역시" "설프로디테" "최고로 이쁘다" 등의 반응을 보였다.

