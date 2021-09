조규일 진주시장, 지역 청년들과 소통 행보…청년 작가·크리에이터와 만남가져

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 조규일 시장은 지난 27일 진주성에 있는 한 카페에서 진주콘텐츠랩 회원 6명과 '9월 시민과의 데이트' 시간을 가졌다.

진주콘텐츠랩은 진주지역을 기반으로 활동하는 청년작가 및 크리에이터의 모임으로 영상·콘텐츠 정보 교류 및 제작 관련 교육 진행 등을 지원하고 있다.

최근에는 청년공동체 활성화 사업의 일환으로 플로깅(조깅을 하면서 쓰레기를 줍는 환경운동)을 통한 사진전과 유기견 사진 촬영 등 다양한 활동을 펼치고 있다.

이날 진주콘텐츠랩 회원들은 지역 작가나 창작가들이 함께 협업하거나 서로 소통할 수 있는 복합문화공간의 필요성과 콘텐츠나 영상 촬영 시 진주시의 사업 지원을 건의했다.

조 시장은 “진주에 대한 애정으로 진주지역의 영상 콘텐츠 발전을 위해 힘써 주셔서 감사드린다”며 “진주시도 각종 지원을 통해 지역 영상 콘텐츠 인프라 구축에 힘쓰겠다”고 말했다.

