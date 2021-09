웅진씽크빅, 세계 최대 오픈교육플랫폼 ‘유데미’ 국내 론칭

세계 1위 오픈교육플랫폼 서비스

6만 5000명 강사, 18만 3000개 강좌 75개 언어로 제공

[아시아경제 김희윤 기자] AI교육기업 웅진씽크빅(대표이사 이재진)은 세계 최대 오픈교육플랫폼 ‘유데미(Udemy)’를 국내 정식 론칭한다고 29일 밝혔다.

유데미는 터키 출신 에렌 발리(Eren Bali)가 2010년 5월 설립한 세계 1위 오픈교육플랫폼이다. ‘당신의 학교’를 뜻하는 ‘The Academy of You’의 약자로, 6만 5000명의 강사, 18만 3000개 강좌가 75개 언어로 제공되고 있다.

웅진씽크빅과 유데미는 지난 3월 한국 사업에 대한 독점계약을 체결했다. 정식 론칭에 맞춰 국내 활성화를 위한 다양한 플랜을 제공할 예정이다.

영어 콘텐츠 위주로 구성된 유데미의 강의를 한국인들도 편하게 이용할 수 있도록 ‘한국형 유데미 홈페이지(UdemyKorea.com)’를 오픈한다. 한국형 유데미 홈페이지에서는 IT, 어학, 비즈니스 등 다양한 트렌드를 반영한 인사이트를 제공하고, 분야별 추천강좌를 큐레이션해 제공할 계획이다.

영어를 어려워하는 수강생을 위해 글로벌 인기 강좌의 한국어 자막 지원도 제공한다. 국내에서 학습 수요가 높은 IT 및 비즈니스 등 직무개발, 어학 분야의 유명 강의도 유데미에서 모두 들을 수 있도록 다양한 콘텐츠 공급사와 제휴를 추진하고 있다고 웅진씽크빅 측은 덧붙였다.

국내 기업을 위한 엔터프라이즈 서비스도 선보인다. 웅진씽크빅은 18만 3000개의 강의 중 상위 5% 해당하는 최상위 강좌를 엄선해 기업이 필요로 하는 다양한 직무교육을 패키지로 제공할 계획이다. 웅진씽크빅은 해당 업계와 관련 높은 최신 트렌드의 강의 등을 계정 당 약 20만원 수준의 합리적인 가격으로 무제한 제공할 예정이다. 학습경로, 학습분석 대시보드 등의 다양한 지원 툴도 제공하며, 실질적이고 효율 있는 직무 교육을 진행할 수 있는 장점이 있다.

박민규 웅진씽크빅 유데미 사업단장은 “유데미에는 미국 등 세계 곳곳에서 검증 받은 다양한 IT기술과 트렌드 강의가 있어 글로벌 인기 강좌에 대한 한글화 작업을 진행하고 있다"며 "저렴한 가격으로 직무, 자기계발 강의를 수강할 수 있고, 누구나 강사가 되어 수익을 낼 수 있는 오픈플랫폼인 만큼 유능한 재능을 지닌 예비강사님들의 많은 관심과 사랑을 부탁 드린다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr