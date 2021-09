이억원 기재부 1차관, 29차 물가관계차관회의 주재

"결정된 공공요금 제외 나머지는 동결 원칙"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 이억원 기획재정부 1차관은 29일 정부서울청사에서 29차 물가관계차관회의를 열고 "이미 결정된 공공요금을 제외한 나머지 공공요금은 연말까지 최대한 동결하는 것을 기본원칙으로 하겠다"고 말했다.

그는 "철도·도로는 요금 인상 신청이 제기된 바 없으며 인상 관련 사전협의 절차가 진행된 것이 없는 상황"이라며 "가스(소매) 등 지방공공요금은 지방자치단체의 자율결정사항이나 가능한 한 4분기 동결을 원칙으로 행정안전부부 주관으로 지자체와 적극 협의해 관리할 계획"이라고 덧붙였다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr