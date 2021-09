‘희망으로의 한걸음’...‘2021 강남페스티벌’ 온·오프라인 동시 개최

10월1~10일 비, NCT127, 라붐 등 출연 ‘영동대로 K-POP콘서트’ 생중계… ‘위로와 희망’ 메시지 전달

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 10월1일부터 10일까지 ‘희망으로의 한걸음’이라는 주제로 ‘온택트 2021 강남페스티벌’을 온·오프라인으로 동시 개최한다.

올해 10주년을 맞은 강남페스티벌은 지난해에 이어 온택트 방식으로 업그레이드된 7개 프로그램으로 구성, 코로나19로 지친 일상에 위로와 희망의 메시지를 전한다.

프로그램에 따라 강남구청 유튜브 채널과 네이버TV, 네이버쇼핑, K-POP 유튜브 채널(1theK)로 실시간 시청이 가능하다.

강남페스티벌은 1일 레이저, 조명, 음향, 미디어파사드 등 첨단기술을 동원한 미디어쇼 ‘The강남, 위대한 여정’으로 화려하게 개막한다. 강남의 과거, 현재, 미래를 담은 퍼포먼스가 삼성동 코엑스 SM타운 등 대형 옥외전광판 11개를 통해 공연된다.

이튿날인 2일에는 패션쇼를 보며 실시간으로 디자이너 작품을 구매할 수 있는 ‘디지털 커머스 패션쇼’가 열린다. 강남의 주요 명소를 배경으로 펼쳐지는 패션쇼를 강남구청 유튜브와 네이버쇼핑을 통해 감상할 수 있다.

품격 있는 예술공연 3편도 등장한다. 5일 독일, 스페인, 이탈리아, 중국을 대표하는 오페라의 하이라이트로 구성한 ‘세계로 떠나는 음악여행’, 7일 세계문화유산 선정릉에서 펼쳐지는 야외뮤지컬 ‘성종, 왕의노래:악학궤범’, 8일 ‘강남오케스트라와 함께하는 가을의 향연’이 생중계된다.

미디어와 예술을 결합한 미디어아트 특별전 ‘강남의 빛’도 6일부터 10일까지 코엑스 동측광장 가설 전시관에서 올해 처음 선보인다.

피날레는 올해로 11주년을 맞이한 ‘영동대로 K-POP 콘서트’가 장식한다. 지난해 1200만명이 온라인으로 시청한 바 있는 K-POP 콘서트는 코로나19로 지친 전 세계를 응원하기 위해 10일 오후7시 코엑스 옥상 특설무대에서 열리며, 인기 가수 이특과 티파니의 사회로 진행된다. 비, NCT127, ITZY, 브레이브걸스, 라붐 등 K-POP을 대표하는 아티스트가 출연, AR기술이 접목된 색다른 무대를 연출한다.

정순균 강남구청장은 “민선 7기 강남구는 강남페스티벌을 브랜드화하고 업그레이드해서 우리나라와 아시아를 넘어 전 세계를 대표하는 축제로 만드는데 주력해 왔다”며 “앞으로도 품격 있는 문화프로그램들을 통해 ‘역시 강남은 다르다’는 인식을 세계인에게 심어주도록 하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr