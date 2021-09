[아시아경제 이선애 기자] 에투텍은 운영자금 조달을 위해 엠제이홀딩컴퍼니 등을 대상으로 105억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 28일 공시했다. 보통주 656만2500주가 신주 발행되며 신주 발행가액은 1600원이다.

신주 상장 예정일은 2022년 1월 5일이다.

