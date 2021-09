청호나이스, 에스프레카페·올웨이즈 ‘2021 IDEA 디자인’ 본상

커피머신 얼음정수기·휴대용 공청기 본상 수상

“인테리어 가전으로도 손색 없는 제품 선보일 것”

[아시아경제 김희윤 기자] 청호나이스는 커피머신 얼음정수기 에스프레카페와 휴대용 공기청정기 올웨이즈가 '2021 IDEA 디자인 어워드(International Design Excellence Awards)' 본상(Finalist)을 수상했다고 28일 밝혔다.

청호나이스에 따르면 IDEA는 북미 최고의 디자인상이다. 디자인 혁신성, 사용자 경험, 사회 기여도 등을 종합적으로 평가해 선정한다.

커피머신 얼음정수기 에스프레카페는 Δ정수 Δ냉수 Δ온수 Δ미온수 Δ얼음 Δ커피까지 모두 가능한 제품이다. 지난 2월 출시됐다. 청호나이스가 2014년부터 출시해온 커피머신 얼음정수기의 2021년 신제품으로 특히 기존에 출시됐던 제품들과 다른 캡슐모듈을 적용해 커피맛을 더 끌어올렸다는 평가를 받고 있다.

'휴대용 공기청정기 올웨이즈'는 460g의 가벼운 무게와 한 손에 잡히는 작은 크기다. 더블팬과 더블필터를 갖췄다. 고용량 내장 배터리로 최대 20시간까지 연속 사용이 가능한 점이 특징이다.

두 제품 모두 '굿디자인 어워드(Good Design Award)'에도 선정됐다.

이주형 청호나이스 디자인부문장은 "디자인은 기능적 요소 못지않게 제품 선택 시 중요한 필수 요소"라며 "앞으로도 업계 최고의 기술력에 소비자들이 만족하실 수 있는 디자인 경쟁력을 확보해 인테리어 가전으로도 손색없는 제품을 선보이겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr